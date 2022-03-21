Украина открывает новые консульства в Польше для поддержки беженцев 21.03.2022, 23:58

Консульства будут открыты в Хелме и Пшемысле.

Уже в скором времени будут открыты два новых консульства Украины в Польше. Оба – в городах, расположенных вблизи украинской границы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Польше, такое заявление на сегодняшнем брифинге сделал посол Андрей Дещица.

"В скором времени в Хелме и Пшемысле будут открыты Консульские пункты для поддержки граждан Украины, которые прибывают в Польшу. Присутствие украинских консулов в непосредственной близости к украинско-польской границе позволит более оперативно оказывать украинцам консульское содействие на территории Польши. Благодаря новым Консульским пунктам украинцы смогут быстро и эффективно получать информацию о решении своих первоочередных потребностей",- утверждается в заявлении посольства

Андрей Дещица отмечает – за 25 дней войны украинскими консульскими учреждениями в Варшаве, Люблине, Кракове, Вроцлаве и Гданьске совершено 24 тыс. консульских действий. Это столько, сколько в прошлом году совершено в течение 4 месяцев. В общей сложности консульские отделы совершили прием 74 тыс. граждан.

Показательно, что брифинг Дещицы был проведен из нового помещения посольства Украины в Польше, которое городской голова Варшава своим решением об отказе России в установлении права на бессрочное использование здания, официально передал Украине.

После распада СССР юридический статус помещения до последнего времени не был определен, а правопреемником считалась Российская Федерация.

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