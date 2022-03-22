ВСУ 27-й день сдерживают российских оккупантов (онлайн) 22.03.2022, 8:07

(Обновляется) Что происходит в Украине прямо сейчас?

27-й день Украина воюет против путинских захватчиков. Россия сосредоточилась на южном направлении. Вчера Одессу и Мариуполь обстреливали с моря. Оккупанты продолжают бомбардировки Николаева, Харькова и Чернигова.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 267-ых суток войны. Что происходило в Украине 21-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

8:10 В Краматорске зафиксировали очередной случай применения российскими захватчиками запрещенных фосфорных боеприпасов. Они запрещены международными конвенциями.

8:08 Украинские добровольцы показали мощный удар по вражеской пехоте в Мариуполе.

00:54 Опубликована инфографика военных потерь России.

00:37 Несколько часов назад оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровская область) из «градов». Но ВСУ дали жесткий ответ. В итоге — уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И «градов», которые обстреляли город, также больше нет. Об этом сообщил глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Сытниченко.

00:27 Украина открывает новые консульства в Польше для поддержки беженцев. Консульства будут открыты в Хелме и Пшемысле.

00:15 Оккупанты попытались соорудить переправу вблизи села Константиновка Николаевской области. Мост был взорван украинскими воинами, что остановило дальнейшее продвижение оккупантов.

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