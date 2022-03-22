CNN: Режим Лукашенко может скоро присоединиться к войне РФ против Украины 9 22.03.2022, 18:22

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Так считают представители США и НАТО.

В ближайшее время Беларусь может присоединиться к войне России против Украины. По крайней мере, так считают представители США и НАТО.

Об этом сообщает CNN.

«Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, растет, Путину нужна поддержка», - сказал на условиях анонимности военный представитель НАТО.

По данным разведки НАТО, режим Лукашенко подготавливают почву для оправдания белорусского вторжения.

Предполагается, что окончательное решение об участии Беларуси в войне будет приниматься в Москве, на сегодня нет доказательств того, что белорусские подразделения находятся в Украине.

«Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь», - добавил чиновник НАТО.

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