КГБ обвиняет сотрудников посольства Украины в Беларуси в работе на украинскую разведку

КГБ обвиняет сотрудников посольства Украины в Беларуси в работе на украинскую разведку14
- 22.03.2022, 21:27
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Сегодня CNN сообщил, что режим Лукашенко может скоро присоединиться к войне РФ против Украины.
Лукашенковский Комитет госбезопасности заявляет, что под прикрытием посольства Украины в Беларуси работали разведчики, сообщает пропагандистское госагентство БелТА.
«В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб», – заявили в КГБ.
КГБ также обвинил журналиста Дениса Ивашина в шпионаже на украинскую разведку.
Сегодня CNN сообщил, что режим Лукашенко может скоро присоединиться к войне РФ против Украины.
19 марта все белорусские дипломаты покинули Украину. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко опубликовал видео, как белорусскому послу вручил «30 сребреников».