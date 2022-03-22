КГБ обвиняет сотрудников посольства Украины в Беларуси в работе на украинскую разведку 14 22.03.2022, 21:27

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Сегодня CNN сообщил, что режим Лукашенко может скоро присоединиться к войне РФ против Украины.

Лукашенковский Комитет госбезопасности заявляет, что под прикрытием посольства Украины в Беларуси работали разведчики, сообщает пропагандистское госагентство БелТА.

«В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб», – заявили в КГБ.

КГБ также обвинил журналиста Дениса Ивашина в шпионаже на украинскую разведку.

Сегодня CNN сообщил, что режим Лукашенко может скоро присоединиться к войне РФ против Украины.

19 марта все белорусские дипломаты покинули Украину. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко опубликовал видео, как белорусскому послу вручил «30 сребреников».

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