Как белорусы уже сегодня остаются без работы и что будет с экономикой завтра 2 22.03.2022, 22:38

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Беларусь и РФ будут отброшены на 50 лет назад.

Из-за войны в Украине и европейских санкций против России белорусы уже теряют работу. О тех, кто сегодня потерял работу, а о белорусской экономике завтра — в беседе «Радыё Свабода» с читателями и экономистами.

«Кого не уволили, того сократили или перевели на 3-дневную рабочую неделю»

Читатель «Свабоды» работал на ОАО «Элема» в Минске. «Я был на испытательном сроке. Они попрощались со мной в начале марта. Сказали: сложная ситуация, продаж нет, неизвестно, что будет дальше. Увольняли не только меня, но и тех, у кого заканчивался контракт, кто попал под сокращение. Остальных перевели на 3-дневную неделю», — говорит белоруска.

«Я работал на совместном белорусско-украинском деревообрабатывающем предприятии. Производство закрывается. Руководство сказало нам: «До свидания». Это несколько сотен человек», — рассказал читатель.

Фрилансер, монтировавший видео, потерял работу. Иностранная компания прекратила сотрудничество с белорусами. «Напрямую работать с клиентами невозможно — нет способов отправить платежи на карты белорусских банков», — сказала она.

Читатель «Свабоды» работал в компании «Шате-М плюс», занимающейся поставками автозапчастей.

«Региональные склады закрываются, работников заставляют увольняться по собственному желанию. Чтобы не платить компенсацию, официально это не ликвидация складов. Если отказываетесь увольняться, то переводят на ставку 0,1 до конца контракта. При увольнении по собственному желанию обещают компенсацию в размере одной тысячи рублей», — говорит белорус.

Читатели также сообщают, что потеряли работу:

некоторые ИП, получившие оплату от клиентов через российские карты;

владельцы малого бизнеса: из-за взлета цен на сырье или его невозможно купить (например, раньше покупали в Евросоюзе или в Украине);

таргетологи, которые которые работали с российскими клиентами в Instagram или Facebook;

сотрудники международных транспортных компаний.

«Это мина замедленного действия, кризис будет только нарастать»

Экономист Алексей Харкевич сопровождал различные инвестиционные проекты в Беларуси.

«Ни один из них не собирался использовать белорусские или российские технологии. Мы можем гордиться белорусским «молочкой», но она модернизирована за счет европейских технологий. Молоко фасуется в шведские Tetra Pak, для сыров используются импортные бактерии и закваски. В сельском хозяйстве все основано на импортных семенах. Осталось ли что-нибудь от своего фонда семян — большой вопрос», — говорит экономист.

Он говорит, что Беларусь за 30 лет прошла долгий путь, чтобы интегрироваться в мировую экономику. «Вот если эта цепочка разорвется, выйдет из строя не 1-2 звена, а где-то половина цепочки. Вернуть то, что было, через год или десять будет невозможно. Россия и Беларусь будут отброшены на полвека назад — в те времена, по которым так ностальгируют наши бабушки и дедушки», — говорит Алексей.

Он считает, что белорусская экономика рухнет, особенно если белорусские войска войдут в Украину.

«Мы граничим с Украиной. И после восьмилетнего конфликта между Россией и Украиной появились своеобразные «прокладки» в нефтяном секторе. Через белорусские НПЗ разработано множество схем торговли топливом. Сейчас все разваливается, большие потери для бюджета, огромные суммы. Значит, пострадают и бюджетники, потому что у нашей экономики сильная социальная составляющая», — говорит экономист.

«Неприятности» ждут международные перевозки. «Мы развили логистику, стали таким хабом. А что теперь будет, если мы не сможем поехать в Украину, страны Европы? Кому мы нужны? — задается вопросом экономист. - И огромные финансовые проблемы, когда невозможно произвести платежи. Это касается всех, кто работает на Европу. Сегодня они еще могут работать, но завтра европейцы не захотят иметь дело с белорусами, в том числе из-за сложностей с оплатой».

«Голода еще не будет»

Экономист также прогнозирует проблемы в строительной сфере, поскольку техника (погрузчики, бульдозеры, асфальтоукладчики) и инструменты закупаются на Западе, в Японии или США.

«У нас просто нет такого качественного оборудования. Ну пока оборудование есть, пока оно работает. И где взять на него запчасти? Уровень жизни упадет. Это приведет к снижению спроса на жилье и социальные объекты. А у нас много людей работает в сфере строительства, и у них был относительно неплохой для Беларуси доход», - сказал Алексей Харкевич.

Говоря о еде, Алексей использует термин «отложенные риски» и прогнозирует, что голода в Беларуси не будет.

«Основные продукты будут. Но многое в Беларуси просто не выращивается, завозится. Например, та же рыба, апельсины и большой список других товаров. Существует теория, что когда люди становятся беднее, они увеличивают потребление основных продуктов. Мы выживем за счет нашей картошки. Нам придется пересмотреть свой рацион. Но сегодня ситуация еще не критическая», — добавил Алексей Харкевич.

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