Невзоров: Мир вынужден будет лишить Россию права иметь армию, флот, авиацию и ПВО 27.03.2022, 23:21

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Каждый обитатель России очень дорого заплатит за игру диктатора.

– Был ли у Путина реальный шанс восстановить союз? Несомненно, был, и огромен, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске «Наповал». – У Путина было 20 лет, чтобы сделать Россию процветающей, совершенно свободной, передовой, знаменитой, жутко соблазнительной для всего мира страной. Такой, с которой любому государству хотелось бы слиться в единое целое или хотя бы заключить какой-то вечный союз.

Если бы Путин потратил 20 лет на страну, а не на идиотские ракеты, не на позорные дворцы, не на тупую пропаганду и воровство, в дверь России сейчас бы робко стучались все страны и народы.

Для этого было все – неисчерпаемые ресурсы, немыслимые деньги. Все это ведь открывает равную возможность для всех желающих – полного личного счастья и благополучия.

У России были все шансы развить науку, налоги, обеспечить безукоризненное правосудие и неудержимое развитие экономики. Но режим Путина избрал другой путь: он прогадил фантастический шанс сделать Россию украшением мира, и превратил ее в опасного, нищего, злобного, отсталого монстра.

В символ смерти, ада. Во всемирное позорище. Удивительный талант.

До Путина лишь Гитлеру удавалось сделать целую страну военным преступником.

Когда закончится эта война, несомненно, мир вынужден будет лишить Россию права иметь армию, флот, собственную авиацию, ПВО и так далее. На всякий случай, как у сумасшедшего отбирают не только острое, а просто твердые предметы.

Каждый обитатель России очень дорого заплатит за игру диктатора. Ярость обманутый и прозревших будет неукротимой и страшной. Наступит миг, когда каждый поймет, во что ему лично обошлось это безумие.

Станет ясно, что единственное, что теперешнее поколение россиян смогут завещать своим детям – это беспросветица, изоляция и нищета. И тогда возникнет проблема – у нас, кстати – как спасать от фонарей и разрывания толпами любителей войны и поклонников спецопераций.

Понятно, что поддержка и приветствие серии военных преступлений, совершаемых сейчас Россией в Украине, – это щелчок, обозначающий достижение человеком опасного уровня деградации и безмыслия. Щелкнули очень многие – изящно в разной форме засвидетельствовали свой восторг по поводу убийства сотен украинских детей и сноса украинских городов.

Взывать к их разуму, закону, логике – совершенно бесполезно. Россия намертво превращена в болото, а болото не может слышать. Те люди даже не замечают, что их новые законы о фейках – это простое и прямое принуждение ко лжи.

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