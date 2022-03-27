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На востоке Украины ВСУ уничтожили танки, БМП и авто россиян

  • 27.03.2022, 23:45
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На востоке Украины ВСУ уничтожили танки, БМП и авто россиян

На донецком и луганском направлениях было отбито пять атак врага.

На донецком и луганском направлениях в воскресенье было отбито 5 атак врага, ВСУ уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника.

"Сегодня, 27 марта, украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника".

Всего в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеских атаки.

Украинские военные уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника.

Также воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП-3 оккупантов.

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