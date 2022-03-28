Пять главных вопросов о войне и будущем Украины 4 Тимоти Эш

28.03.2022, 13:31

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Тимоти Эш

фото: uainfo.org

Уже ясно, что Россия не может захватить ни всю Украину, ни даже Киев.

1. Так что, Россия пошла войной на Украину из-за Донбасса?

Черт возьми, нет. Дело и не в расширении НАТО или в предполагаемых угрозах безопасности России со стороны НАТО или Украины. Все это — из-за одержимости Путина Украиной и из-за того, что он просто не может принять право Украины на существование как независимого, суверенного государства, способного принимать собственные решения, чей народ способен жить свободно и по своему усмотрению. Путин хочет, чтобы Украина стала вассальным государством Российской федерации. Прочитайте его статью, которую он написал прошлым летом — Об историческом единстве русских и украинцев. Статью эту велено было распространить среди всех военнослужащих ВС РФ. В ней все это изложено и заложена идеология для начала войны. Для Путина русские и украинцы — это один народ. И эту войну он ведет для того, чтобы объединить их и исправить, по его словам, крупнейшую катастрофу ХХ века — распад СССР. Речь идет о политической концепции Великой России, которую Путин начал воплощать в жизнь.

2. Так почему же сейчас говорят о том, что все внимание РФ теперь сосредоточено на Донбассе?

Теперь очевидно, что военная кампания России пошла совершенно не по первоначальному плану. По словам Майкла Кофмана (военный эксперт CNA (Center for Naval Analyses/Центр военно-морского анализа), у российских военных было слишком много центров тяжести, до такой степени, что, в итоге, не оказалось ни одного. Три фронта, по сути, но ни один из них не имеет достаточной силы для успеха. Разведка ошиблась — они думали, что украинцы не будут воевать и встретят российские войска с распростертыми объятиями. Тактика была плохой — они бросили значительные силы на наземное вторжение, подставив их под удар ВСУ. Моральный дух российских солдат был низким. Кремль врал, говоря своему народу, что они не настолько глупы, чтобы быть втянутыми в войну в Украине, подобно тому, как все происходило в Ираке и Афганистане. А тут солдат бросают именно в такую войну. Был разрушен миф о российских военных технологиях. Вспомните, как в ходе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе израильская и турецкая технологии нанесли удар по российской военной технике. Из-за этого на долгие годы пострадают продажи российского оружия.

Так что теперь говорить, что фокус — на Донбассе, и все это делалось ради него, это просто во имя спасения престижа. Даже если России удастся захватить весь Донбасс и, возможно, даже обеспечить сухопутный коридор в Крым, это все равно будет огромным военным провалом России. Спрашивается, какой ценой?

Во-первых, вероятно, это стоило жизни тысячам российских солдат (где-то от 1351 — данные Генштаба РФ до 16 тыс. — данные Генштаба ВСУ). Потери России в Украине уже превысили потери советской армии в Афганистане, и потери США в Афганистане и Ираке вместе взятых.

Во-вторых, были убиты тысячи украинцев. Россия жестоко расправляется с населением Украины, которой она теперь намерена управлять. Большая часть молодого и экономически активного населения уйдет. Как Россия собирается управлять этой территорией? В частности, безумием является то, что Россия бомбит гражданское население в таких городах, как Харьков, Сумы и Мариуполь, которые в основном русскоговорящие и исторически более благосклонны к России. Вернее, были благосклонны.

В-третьих, уничтожив большую часть экономической инфраструктуры на оккупированных в настоящее время землях, затраты на восстановление будут огромными — вероятно, сотни миллиардов долларов.

В-четвертых, из-за этого вторжения Россия останется под санкциями и сохранит статус международного изгоя на долгие годы — вероятно, до тех пор, пока Путин будет при власти. Иностранное финансирование на цели восстановления предоставляться не будет. Скорее всего, в этом году российскую экономику ожидает глубокий спад и в дальнейшем состояние стагнации. Уровень жизни рухнет, инфляция взлетит, это приведет к дефициту. В результате возникает риск социальных волнений.

В-пятых, нет никаких сомнений в том, что Европа откажется от российских энергоносителей в среднесрочной перспективе. Российская курица, которая несет золотые яйца, уже зарезана. Путин продемонстрировал миру, что Россия угрожает безопасности Европы. Запад это осознал, и теперь исключит Россию из цепочек поставок. Посему долгосрочные последствия для России будут катастрофическими.

В-шестых, вторжение послужило дальнейшему объединению украинского народа против России. Если раньше опросы общественного мнения показывали 10−15% поддержку России в Украине, то сейчас эти цифры, скорее всего, однозначные.

А неоккупированная часть Украины будет перевооружаться сумасшедшими темпами, чтобы предотвратить еще одно вторжение из России. Запад ей в этом поможет. Так что, если Путин не захватит всю Украину на этот раз, то в будущем ему это вообще не удастся.

Даже если Украине придется отказаться от стремления к членству в НАТО и согласиться на нейтральный статус, этой войной она доказала свою способность защищаться. Отныне эта способность будет увеличиваться многократно.

Путин потерял Украину навсегда. Он уйдет как лидер, который, вместо того, чтобы объединить Россию с Украиной, окончательно их разъединил. Путин стал не победителем, а лузером.

3. Как же российская разведка могла так ошибиться?

Ответ заложен в той же путинской статье Об историческом единстве …, где говорится, что русские и украинцы — один народ. В России поленились попытаться понять своего «врага». Но любой, кто пожил какое-то время в Украине, поймет, что украинцы действительно сильно отличаются от русских. Нрав украинцев невероятно сложный и независимый. Украинская политика является его отражением — много центров влияния, много лидеров. Менталитет глубоко заякорен на сельское хозяйство, и, как мне кажется, зиждется на хуторской/казачьей традиции, которую не удалось истребить даже Сталину. Вспомните, что украинцы уже прошли через две постсоветские революции. Они знают, чего хотят — европейской ориентации. И они абсолютно точно знают, чего они не хотят — автократического правления, и доказали свою готовность бороться и побеждать против этого. На этот раз они победят — Слава Україні!

Путин думал, что он сможет попытаться вторгнуться из Беларуси, захватить Киев, убить Зеленского, и обезглавленная страна падет к его ногам. Так могло бы произойти в России. Но не надо сравнивать. В Украине полно других политических лидеров, которые могут принять эстафету — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, братья Кличко, Арсен Аваков, Арсений Яценюк и др., а также все мэры городов и губернаторы, которые не покорились оккупантам, как тот же Виталий Ким.

И, наконец, украинцы продемонстрировали на этой войне дух неповиновения и необыкновенную находчивость. Под бомбами они чинят электросети, поддерживают в рабочем состоянии железные дороги и мобильную связь. Усилия просто невероятные. Это немного напоминает мне Государство Израиль — когда само выживание страны находится под угрозой, вы не можете позволить себе проиграть. Вы должны думать быстро и новаторски. Таковой была реальность украинцев с 2014 года после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс. Украинцы осознали, что само выживание их как страны и этноса находится под угрозой. В своей защите они не полагались на НАТО и других. Они осознали, что их выживание зависит только от них. Поистине, выдающийся народ. Сказался их опыт выживания во время Голодомора, Второй мировой войны, при СССР и в сложный экономический период после его распада.

Путин ввязался там в адскую бойню.

4. К чему движется эта война?

Похоже, что Путин сосредоточится на Донбассе и окружении 40−50-тысячного контингента ВСУ. Он рассчитывает на его разгром, одновременно нанося артиллерийские и ракетные удары по украинским городам, чтобы подорвать уверенность украинцев в победе. Его войска окопались вокруг Киева на долгое время, но, безусловно, они уязвимы перед атаками защитников, поскольку линии снабжения растянуты.

Вероятно, Путин надеется, что разгром ВСУ и атаки на города в конечном итоге заставят украинское руководство признать поражение.

Также я ожидаю, что Россия ударит по маршрутам поставок в Украину от западной границы, откуда украинским защитникам поступает спасительное оружие.

Однако теперь ясно, что Россия не может захватить ни всю Украину, ни даже Киев. Свободная Украина выстоит, останется, даже если Россия еще какое-то время продолжит оккупировать большие участки украинской территории. Свободная украинская территория будет жестким буфером против России, поддерживаемым Западом. Это будет именно та антипутинская Россия, которой опасается российский президент.

5. Ожидать ли от Запада еще больше санкций?

Существующие санкции ужесточатся. Я ожидаю, что Турция и ОАЭ, которые могут стать кондуитами для нарушения санкций или арбитража, получат предупреждение — вы рискуете. Если вы на такое пойдете, то мы ударим по вас вторичными санкциями.

Россию могут внести в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), попасть под санкции могут все российские банки, и я думаю, что после 25 мая OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) не продлит общую лицензию, позволяющую России обслуживать долг. Вот тогда Россия окажется перед полным дефолтом. На устранение его последствий уйдут годы. Предполагаю, что сопротивление Германии блокаде энергетического сектора в конце концов потерпит поражение. Ведь опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство немцев теперь поддерживают блокаду. Лишь крупный немецкий бизнес этому сопротивляется.

Тимоти Эш, «Новое время»

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