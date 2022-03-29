Российское командование в шоке от потерь среди мобилизованных на Донбассе 2 29.03.2022, 12:29

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Более 85% мобилизованных уже ликвидированы ВСУ.

Столкнувшись с изменением стратегии и сосредоточив основной удар на Донетчину и Луганщину, российские генералы поняли, что кроме дополнительных резервных подразделений для штурма им нужно еще и пушечное мясо. Но призывники с оккупированных территорий уже практически закончились.

По данным разведки, боевики из генштаба России при планировании новой стратегии войны пытались оценить силы, необходимые кремлевскому фюреру для достижения успеха и выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Генералы говорят, что для захвата Донбасса им нужен почти полный вывод группировок из Чернигова, Сум и Киева, передает 24tv.ua.

Кроме того, захватчики попытались сосчитать количество мобилизованных в квазиреспубликах, которые до сих пор находятся в рядах бандформирований.

Более 85% мобилизованных уже ликвидированы

Руководители генштаба РФ с удивлением для себя выяснили, что из почти 30 тысяч мобилизованных и принудительно отправленных на войну жителей ОРДЛО по состоянию на 27 марта осталось всего 450 относительно боеспособных лиц.

Приблизительно такие же показатели потерь и среди некоторых формирований кадровых российских военных, но профессиональных убийц при этом командиры забросили на штурм наиболее важных мест и объектов. Поэтому элиту "армии №2" разбили очень и очень серьезно. Однако никаких успехов кадровые военные не добились.

Что касается мобилизованных на Донбассе детей и пенсионеров, то россияне закидывали их под минометный и артиллерийский огонь ВСУ, чем безжалостно уничтожили.

Именно такой нецелевой растратой пушечного мяса недовольны российские руководители при планировании переноса основного удара на Донбасс. Генералы, как оказалось, планировали поменять тактику и запускать мобилизованных на штурм позиций ВСУ первыми – для разминирования минных полей и решения других задач. Связано это совсем не с тем, что россияне начали жалеть свой личный состав.

В генштабе РФ более реально оценили свои возможности и поняли, что контрактники воюют гораздо более эффективно, чем срочники и мобилизованные. Поэтому более или менее подготовленных бойцов решили максимально разбавить подразделениями из новобранцев. Однако, как оказалось, пушечного мяса уже нет.

Резервы Донбасса заканчиваются

Уничтоженных мобилизованных жителей оккупированных территорий россияне собираются заменить заключенными из российских колоний, подростками и срочниками. Кроме того, в квазиреспубликах существенно ужесточили меры по мобилизации, но резервов уже почти нет.

По данным разведки, за прошлую неделю боевики Донецкой области смогли принудительно задержать и отправить в пункты временного содержания около 800 человек. Их средний возраст – 55 лет. Фактически это означает, что захватчики начали паковать на войну уже стариков, поскольку молодые люди закончились. И это также создает дополнительные проблемы россиянам, поскольку от тактики забрасывать украинцев пушечным мясом никто не будет отказываться, а чем меньше его будет, тем проще будет защитникам Украины.

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