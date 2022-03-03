ZN.UA: Белорусские военные взбунтовались и отказываются наступать на Украину

ZN.UA: Белорусские военные взбунтовались и отказываются наступать на Украину2
- 3.03.2022, 13:28
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Командиры в растерянности бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ.
По данным издания ZN.UA, белорусская военная колонна, которая уже выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться в сторону Украины.
Речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.
Источник ZN.UA отмечает, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".
1 марта спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.