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ZN.UA: Белорусские военные взбунтовались и отказываются наступать на Украину

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  • 3.03.2022, 13:28
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ZN.UA: Белорусские военные взбунтовались и отказываются наступать на Украину

Командиры в растерянности бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ.

По данным издания ZN.UA, белорусская военная колонна, которая уже выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться в сторону Украины.

Речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.

Источник ZN.UA отмечает, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

1 марта спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.

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