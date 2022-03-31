Режим Лукашенко в панике от размаха «рельсовой войны» в Беларуси 19 31.03.2022, 11:31

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Стали известны подробности задержаний на железной дороге.

За неделю в Беларуси задержали более 30 железнодорожников.

Из последнего — на днях задержали четырех работников гомельского локомотивного депо. Машиниста арестовали на работе, трех помощников — уже после смены. Сейчас железнодорожники находятся в гомельском СИЗО, пишет «Наша Нива».

«В поле зрения органов попадают люди, которые связаны с движением поездов, те, кто обеспечивает процесс перевозок и работает с информацией ограниченного распространения. Задержания проходят из-за того, что КГБ пытается обеспечить защиту от утечки сведений, касающихся военных перевозок.

По сотрудникам железной дороги работает непосредственно КГБ, задержания проводят оперативники. Насколько я знаю, в постановлениях на обыск были указаны статьи о терроризме, измене родине, шпионаже.

На обысках в первую очередь у людей забирают жесткие диски, внешние накопители, все электронные устройства. На символику смотрят в последний момент», — говорит стачкомовец с железной дороги.

Внимание к Гомелю неслучайно — там перевалочный пункт для военной техники.

«Раньше эшелоны везли через Оршу. Из-за диверсий они сейчас делают иначе: гонят к Брянску и там через Добруш заезжают.

Мешают ли диверсии на железной дороге продвижению войск? Да. Если нельзя обеспечить безопасность воинского эшелона, то они не будут соглашаться оставлять технику. Потерять ее где-то на подходе — это риск.

Также замедляется на некоторое время движение поездов. На последней акции блокировали некоторые участки. Гасли все светофоры, требовалось время, чтобы выехали бригады по ремонту, потом нужно было время, чтобы это все перевести в ручной режим. Пропускная способность катастрофически падает. Могу также добавить, что сейчас большой дефицит сотрудников, которые работали с перевозками», — говорит стачкамовец.

С начала войны на железной дороге произошел ряд диверсий. На отдельных перегонах уничтожались релейные шкафы, выводились из строя устройства автоматики. В результате этого в начале марта РЖД на некоторое время вынуждена была прекратить перегон военных эшелонов по территории Беларуси. Позже он возобновился, после заявлений белорусских властей, что все группы, причастные к диверсиям, уничтожены.

Но сопротивление продолжилось.

19 марта глава Украинской железной дороги Александр Камышин заявил, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной сейчас не существует. Он поблагодарил за это честных белорусских железнодорожников.

Помимо уничтожения релейных шкафов, были кибер-атаки на корпоративную сеть железной дороги.

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