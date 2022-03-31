Не Вышгород, а Вышеград: в Минобороны Украины уточнили информацию об освобождении Киевщины 1 31.03.2022, 23:10

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ВСУ освободили село Макаровского района Киевской области.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что речь в выступлении заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича шла не про город Вышгород и не Вышгородский район, а Вышеград. Это село Макаровского района Киевской области. Оно расположено севернее трассы на Житомир.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона UA Разом, передает УНИАН.

"Боевые действия раньше шли только на Донбассе, где все было очевидно, а сейчас идут по всей стране, потому оговорки бывают и бывают обидные ошибки. Главное их исправить", - пояснила Маляр.

На брифинге 31 марта заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил, что Вооруженные силы Украины установили полный контроль над Вышгородским районом Киевской области. Он отметил, что по многим направлениям ВСУ достигли значительных успехов и продолжают наступательные действия. Грузевич пообещал хорошие новости уже в ближайшие дни.

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