В Украине смертью храбрых погиб белорусский доброволец Илья «Литвин» 22 4.03.2022, 15:32

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Илья «Литвин»

Героям слава!

В Украине погиб белорусский доброволец Илья «Литвин».

Накануне он получил ранение в боях за Бучу под Киевом, ему успели сделать операцию, но не спасли.

Об этом «Радыё Свабода» сообщили в белорусской роте территориальной обороны батальона «Азов».

В полку «Азов» Илья воевал с 2014 года.

«Это мой братский народ, я не мог сидеть на месте, когда украинцев начали убивать», - говорил он. В 2022 году Илия снова пошел в добровольцы.

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