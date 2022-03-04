В Украине смертью храбрых погиб белорусский доброволец Илья «Литвин»22
- 4.03.2022, 15:32
- 17,724
Героям слава!
В Украине погиб белорусский доброволец Илья «Литвин».
Накануне он получил ранение в боях за Бучу под Киевом, ему успели сделать операцию, но не спасли.
Об этом «Радыё Свабода» сообщили в белорусской роте территориальной обороны батальона «Азов».
В полку «Азов» Илья воевал с 2014 года.
«Это мой братский народ, я не мог сидеть на месте, когда украинцев начали убивать», - говорил он. В 2022 году Илия снова пошел в добровольцы.