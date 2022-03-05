Около 200 нигерийцев записались добровольцами, чтобы воевать против России 5.03.2022, 1:53

Граждане Нигерии присоединятся к Интернациональному легиону.

Об этом сообщает государственное турецкое информационное агентство «Анадола».

На данный момент, примерно, 200 добровольцев обратились в посольство и их количество растет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».