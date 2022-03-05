Российская техника попала в засаду под Харьковом
- 5.03.2022, 17:59
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Оккупанты начали разбегаться, как крысы.
Украинские бойцы из 93-й бригады устроили засаду на российскую военную колонну на Харьковщине, пишет unian.net.
Оккупанты начали разбегаться, как крысы. И бросили свою технику, некоторой наши военные тут же нашли применение
"Символическая российская 200-я бригада. Пришла и пошла дальше. Они бросили технику, убегая под нашими обстрелами. Около 30 единиц: танки, МТ-ЛБ, Камазы, Уралы", - рассказал один из военных.