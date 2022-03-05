Почему официальный курс валют один, а в пункте обмена – другой? 5.03.2022, 21:04

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Об этом рассказал работник одного из белорусских банков.

- Почему официальный курс валют, устанавливаемый Национальным банком, один, а в «обменнике» – чаще всего другой? Причем разница иногда значительная… - спросил у aif.by житель Витебска.

Официальный курс той или иной валюты устанавливает Национальный банк по итогам биржевых торгов. Именно по этому курсу банки покупают и продают валюту на бирже, объяснил работник одного из белорусских банков Евгений Стефанович.

Что касается частных банков, то они не обязаны устанавливать такие же курсы обмена валюты, как Нацбанк. Он для них служит лишь ориентиром при установлении собственных курсов. Причем они могут отличаться даже в разных филиалах одного и того же банка.

Также часто устанавливаются отдельные курсы по операциям с пластиковыми карточками, курсы по операциям с юрлицами и т. д.

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