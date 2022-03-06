Наталья Радина: Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины 10 6.03.2022, 12:36

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Наталья Радина

За нашу и вашу свободу!

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выступила на Антивоенной конференции, организованной в Вильнюсе Форумом свободной России. В конференции приняли участие лидеры российской оппозиции, депутаты Сейма Литвы, общественные деятели и журналисты из стран Балтии, Украины, Беларуси и России.

Приводим текст выступления Натальи Радиной полностью:

- Народ Беларуси против войны. Но в отношении нашей страны надо ясно и четко понимать две вещи. В республике установлен жесткий диктаторский режим, царит абсолютный правовой беспредел, тысячи людей находятся в тюрьмах. И одновременно с этим Беларусь сегодня оккупирована российскими войсками. Войну против украинцев ведут режимы Путина и его сателлита Лукашенко.

Несмотря на диктатуру и оккупацию, белорусы пытаются всеми возможными способами противостоять агрессорам. Уличные протесты на данный момент мало возможны: за два дня за выход на антивоенные акции были арестованы около тысячи человек, этим людям грозит серьезное наказание по уголовным статьям. Тем не менее, проводятся партизанские акции, распространяются листовки и антивоенные граффити, совершаются диверсии на железной дороге, чтобы останавливать поезда с российскими военными и техникой.

Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

Что касается гражданского населения. Многие белорусские мужчины получают сегодня повестки явится военкомат. Эти люди не пойдут воевать против Украины. Они сегодня уезжают из страны, находят другие причины не являться на сборы, но в любом случае не поднимут оружие против соседей.

Тысячи белорусских добровольцев сегодня направляются в Украину, чтобы защищать страну от российских оккупантов. Под Киевом формируется белорусский батальон, немало белорусов сражаются по всей Украине. В Польше и Литве белорусские эмигранты вместе с представителями других стран стоят в очередях для отправки на фронт.

Мы оказывали и будем оказывать Украине всю возможную помощь. Независимые медиа страны, говорю, в частности, за сайт Charter97.org, делают все возможное, чтобы донести до белорусов правдивую информацию о происходящем в соседней Украине. Идет постоянная информационная работа среди белорусских военных и их семей. Белорусской эмиграцией оказывается гуманитарная и финансовая поддержка украинской армии и украинским беженцам в странах Европы.

Я убеждена, что режима Путина и Лукашенко рухнут, они совершили самоубийственный шаг, напав на Украину. Введенные Запад санкции сегодня окончательно разрушают экономики этих стран. Белорусские предприятия уже на грани остановки, идут массовые сокращения заработных плат, задерживаются их выплата, сокращается рабочая неделя, продолжаются увольнения работников. Беларусь ожидает полный коллапс экономики.

Запад должен оказывать Украине всю возможную военную, политическую и экономическую поддержку. Путина необходимо остановить всеми возможными способами. Евросоюз не сможет защитить себя, не защитив Украину. Я должна напомнить, что белорусская оппозиция много лет предупреждала Украину об угрозе, исходящей со стороны Лукашенко. Я лично вместе с представителями гражданской кампании «Европейская Беларусь» с 2014 года встречалась с многими украинскими политиками, депутатами, военными, экспертами, и мы предупреждали об угрозах со стороны Беларуси, о вероятном нападении с белорусской территории на страну. Тогда нам не верили и не воспринимали угрозы всерьез.

Сегодня Запад также должен перестать тешить себя наивными надеждами, что Путин остановится на Украине. Если его не остановить сегодня, завтра он будет в Литве, Латвии, Эстонии, Польше.

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