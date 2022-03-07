Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет 7.03.2022, 14:02

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Василий Парфенков

Слава героям!

Белорусский доброволец в Украине Василий Парфенков в коротком видеообращении рассказал, что ночью "наши сбили вертушку", т.е. вертолет, сообщает "Еврорадио".

Где именно он участвует в боях с российскими войсками, неизвестно. В Украине белорусы воюют как в составе отдельных украинских подразделений, так и создают собственную единицу — пока роту, но в планах батальон.

Парфенкову 38 лет. Он — бывший белорусский политзаключенный. В 2014-м уехал в Украину, участвовал в боях на Донбассе на стороне украинских войск в составе добровольческого батальона, был ранен. В 2022-м он снова воюет. На видео он демонстрирует герб Погоня на своей униформе.

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