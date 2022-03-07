Пустые полки и бешеная инфляция: что происходит в белорусских магазинах 7 7.03.2022, 16:37

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Цены на продукты растут очень быстро.

С начала года белорусские власти ограничили ввоз ряда продуктов европейского производства. А с начала вторжения России в Украину, в том числе с нашей территории, страна попала под новые санкции. Параллельно с этим для импорта закрылась белорусско-украинская граница и стал более долгим путь товаров из Польши. С начала войны курс доллара увеличился более чем на 16%, а с начала года — более чем на 21%. Все это неизбежно сказывается на торговле. Сайт zerkalo.io рассказывает, как именно.

Цены на продукты растут очень быстро

Все цены в данном материале записаны со слов читателей, предоставивших чеки и фотографии ценников в качестве подтверждения.

В разных городах Беларуси с ростом курса доллара увеличиваются и цены на продукты, в первую очередь импортные. Сладкий перец в магазинах в среднем стоит 15−17 рублей, но встречается и за 25. За неделю до этого он стоил около 12 рублей.

Быстро растут цены на бананы. В чеке из столичного магазина за прошлую неделю цена на этот фрукт была 4,3 рубля, а сейчас она варьируется от 5,5 до 7.

Сильно подорожала и рыба. В одном из магазинов Кобрина цена на стейк из форели за полтора месяца выросла с 38 рублей за килограмм до почти 56.

Вместе с ростом цен подскочил спрос на некоторые продукты. Активней всего, говорят собеседники, в магазинах раскупают крупную соль и сахар. В итоге полки в отдельных продуктовых на выходных оказались пустыми. «В Новополоцке вчера (6 марта — Прим.) было не найти крупной соли ни в одном магазине, изредка попадалась мелкая», — рассказал нам покупатель из этого города. «Берут особенно украинскую соль, которую используют для закаток. Думают, что ее долго теперь не будет», — подтвердил работник супермаркета в Рогачеве.

В очередях в магазинах можно встретить людей с похожим набором продуктов. Кроме соли и сахара, в тележке часто встречаются по несколько упаковок круп, муки, макарон, масла.

Продавцы сравнивают ажиотаж на продукты с началом пандемии коронавируса в 2020 году. А пустые полки в нескольких магазинах объясняют тем, что на выходных не было новых поставок, а люди закупались достаточно активно.

— Я не хочу поддаваться панике. Но никто не знает, что будет дальше. Поэтому я лучше куплю сейчас несколько килограмм гречки, макарон, закуплюсь чаем, кофе, сахаром и солью. Так мне будет спокойней, — объясняет житель Гомеля.

Жительница Могилева в субботу вечером в магазине «Тройка» заметила объявление, в котором говорилось, что некоторые продукты продаются не более трех упаковок в одни руки.

— Многие покупатели хотели брать много, например, сахар по 10 килограмм. Но на кассе не продавали в таком количестве, ссылаясь на эту бумажку, — говорит собеседница.

В самом магазине 7 марта, куда журналист позвонила как покупатель, сказали, что никаких ограничений на продажу продуктов у них нет.

Белорусы активно скупают не только продукты. Увеличился спрос на товары для животных. На сайтах двух крупных зоомагазинов покупателей предупреждают об увеличении сроков доставки из-за высокой загрузки. В то же время, говорят собеседники, есть проблемы со специализированным и диетическим кормом, который ввозится из западных стран.

За последнюю неделю стало заметно дороже порадовать ребенка и обслужить свой автомобиль. Например, детский беговел 2 марта в интернет-магазине стоил 176 рублей со скидкой (без нее 187,45 рубля), а 7 марта на том же сайте — уже 231 рубль.

В другом онлайн-магазине, который специализируется на автотоварах, 18 февраля наш читатель заказал моторное масло для автомобиля за 129,8 рубля, а 7 марта оно стоит уже 223 рубля.

Накануне министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сообщил, что МАРТ «будет пресекать любые спекуляции на продовольственном рынке».

— Беларусь готова к разным сценариям развития событий, отрабатываются альтернативные варианты поставок, замещения продукции. Мы не закрытое государство сегодня, только небольшая часть мира против нас ополчилась. Есть и другие места. Мы работаем с теми странами, которые хотят с нами работать, — заявил он.

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