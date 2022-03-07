Первые добровольцы Интернационального легиона уже находятся на позициях на окраинах Киева 6 7.03.2022, 21:01

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Это добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии.

Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях на окраинах Киева. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.

Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям можно обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в государстве лица, которое хочет встать на защиту Украины.

Президент Украины ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Безвиз вводится временно на период действия военного положения.

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