ЕС рассматривает режим Лукашенко как соагрессора 11 8.03.2022, 8:11

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Диктатор тоже несет ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения в Украине.

Европейский Союз рассматривает режим Александра Лукашенко в Беларуси как соагрессора в войне, которую Россия ведет против Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, высказанном в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единогласно выступает против российской захватнической войны. Россия, при участии режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения», — говорится в заявлении.

Также Евросоюз выступил с требованием к России «немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах международно признанных границ и территориальных вод» и «прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак».

«Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не содействовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН», - говорится в заявлении ЕС.

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