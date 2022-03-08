Нардеп Игорь Гузь - белорусским матерям: Блокируйте колонны, если ваших детей повезут на войну 8.03.2022, 14:57

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Игорь Гузь

Украинцы умеют воевать и будут беспощадны к оккупантам.

Народный депутат Украины Игорь Гузь обратился к белорусским матерям:

— Добрый день. Меня зовут Игорь Гузь, я народный депутат Украины. Сейчас я нахожусь на украинско-белорусской границе и хочу обратиться к матерям белорусских военных.

У меня много общего с Беларусью и я бы не хотел, чтобы ваших детей убивали в моей стране. Поэтому, если вы сейчас имеете контакт со своими детьми, позвоните им и попросите не принимать участия в войне против Украины. Вас же, матерей, я призываю блокировать военные колонны, если ваших детей повезут на войну.

Если вы не предпримете никаких действий, чтобы ваши дети не участвовали в войне против Украины, их смерти будут и на ваших руках в том числе. Война показала, что украинцы умеют воевать и за родную землю будут убивать.

Убивать в том числе и белорусов, если они придут на нашу землю с оружием.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

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