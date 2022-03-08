Благодаря бдительности украинцев морская пехота уничтожила десятки вертолетов врага

Благодаря бдительности украинцев морская пехота уничтожила десятки вертолетов врага3
- 8.03.2022, 16:59
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ВСУ «накрыли» аэродром в Чернобаевке возле Херсона.
На странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили об уничтожении 30 вертолетов врага, благодаря украинцам.
Согласно сообщению, сейчас каждый украинец борется за свободу и территориальную целостность нашего государства.
Благодаря данным, которые посылают люди, морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожены 30 вертолетов врага, живая сила и техника.
"Детализуй ваши находки! Обязательно предоставляйте геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ к сообщению", – отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.