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Благодаря бдительности украинцев морская пехота уничтожила десятки вертолетов врага

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  • 8.03.2022, 16:59
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Благодаря бдительности украинцев морская пехота уничтожила десятки вертолетов врага

ВСУ «накрыли» аэродром в Чернобаевке возле Херсона.

На странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили об уничтожении 30 вертолетов врага, благодаря украинцам.

Согласно сообщению, сейчас каждый украинец борется за свободу и территориальную целостность нашего государства.

Благодаря данным, которые посылают люди, морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожены 30 вертолетов врага, живая сила и техника.

"Детализуй ваши находки! Обязательно предоставляйте геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ к сообщению", – отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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