Производитель Domestos и Dove приостановит импорт и экспорт из России 8.03.2022, 23:44

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Британская Unilever отреагировала на агрессию Путина.

Британская Unilever прекратит импорт и экспорт товаров из РФ, но продолжит поставлять российским потребителям товары, произведенные внутри страны.

Один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии компания Unilever прекращает импорт и экспорт из России после вторжения страны в Украину, передает Reuters (перевод — nv.ua).

Производитель мыла Dove и супа Knorr заявил, что не будет больше инвестировать в Россию, а также прекратит все расходы на СМИ и рекламу.

В компании добавили, что продолжат поставлять россиянам свои повседневные продукты питания и средства гигиены, произведенные в РФ, но не будет получать никакой прибыли от своего присутствия в стране.

Компания представлена около 400 брендами. Среди брендов Uniliever — AXE, Cif, Domestos, Knorr, Lipton, Rexona и Dove.

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