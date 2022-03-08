Производитель Domestos и Dove приостановит импорт и экспорт из России
- 8.03.2022, 23:44
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Британская Unilever отреагировала на агрессию Путина.
Британская Unilever прекратит импорт и экспорт товаров из РФ, но продолжит поставлять российским потребителям товары, произведенные внутри страны.
Один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии компания Unilever прекращает импорт и экспорт из России после вторжения страны в Украину, передает Reuters (перевод — nv.ua).
Производитель мыла Dove и супа Knorr заявил, что не будет больше инвестировать в Россию, а также прекратит все расходы на СМИ и рекламу.
В компании добавили, что продолжат поставлять россиянам свои повседневные продукты питания и средства гигиены, произведенные в РФ, но не будет получать никакой прибыли от своего присутствия в стране.
Компания представлена около 400 брендами. Среди брендов Uniliever — AXE, Cif, Domestos, Knorr, Lipton, Rexona и Dove.