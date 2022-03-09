На границе Польши и Беларуси мигранты забросали камнями польских пограничников

На границе Польши и Беларуси мигранты забросали камнями польских пограничников8
- 9.03.2022, 14:43
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Одного из солдат ударили по голове.
В ночь на 9-е марта на границе Беларуси и Польши мигранты бросались камнями в польских пограничников. Пограничники были атакованы несколько раз, сообщает пограничное ведомство Польши.
Одного из солдат ударили камнем по голове. Повреждена застава. Задержаны 15 человек, это граждане Ирака и Ирана.
В январе 2022 года в кризисном центре под Гродно оставались более 700 мигрантов. Это те иностранцы, которые планировали через Беларусь попасть в страны ЕС. После того, как в Евросоюзе дали понять, что принимать этих мигрантов не намерены, большая часть вернулась эвакуационные рейсами в свои страны, но часть остается на территории Беларуси.