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«Как мы вас ждали!»: жители освобожденного села трогательно встретили ВСУ

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  • 1.04.2022, 8:37
  • 3,562
«Как мы вас ждали!»: жители освобожденного села трогательно встретили ВСУ

Видео из Черниговской области.

Жители одного из сел в Черниговской области, освобожденного от российских оккупантов, трогательно встретили бойцов Вооруженных сил Украины, которые зашли в населенный пункт.

Соответствующее видео накануне появилось в сети, передает УНИАН.

"Как мы вас ждали!", - эмоционально говорит одна из местных жительниц, предлагая угощение украинским защитникам. Другие жители зовут военных на ужин.

Еще один мужчина рассказывает, что оккупанты ездили пьяными по селу на "Жигулях".

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