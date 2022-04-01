«Как мы вас ждали!»: жители освобожденного села трогательно встретили ВСУ

«Как мы вас ждали!»: жители освобожденного села трогательно встретили ВСУ1
- 1.04.2022, 8:37
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Видео из Черниговской области.
Жители одного из сел в Черниговской области, освобожденного от российских оккупантов, трогательно встретили бойцов Вооруженных сил Украины, которые зашли в населенный пункт.
Соответствующее видео накануне появилось в сети, передает УНИАН.
"Как мы вас ждали!", - эмоционально говорит одна из местных жительниц, предлагая угощение украинским защитникам. Другие жители зовут военных на ужин.
Еще один мужчина рассказывает, что оккупанты ездили пьяными по селу на "Жигулях".