В Минске задержан бывший фигурант дела «Белого Легиона» Сергей Стрибульский 5 1.04.2022, 9:45

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Сергей Стрибульский

Сейчас мужчина находится на Окрестина.

В Минске задержан Сергей Стрибульский, бывший фигурант дела "Белого Легиона" ("дела патриотов"). Правозащитникам известно, что силовики его сильно избили. Сейчас мужчина находится на Окрестина, передает euroradio.fm.

Задержание произошло еще перед Днем Воли. Пока неизвестно, в каком статусе находится Стрибульский и в рамках какого дела его задержали.

Сергей Стрибульский был задержан весной 2017-го, когда произошла "зачистка" бывших членов "Белого Легиона". Несколько месяцев он провел за решеткой. Сначала задержанных обвиняли в подготовке к "массовым беспорядкам", после — в "создании незаконного вооруженного формирования". В результате уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления. Стрибульский среди других фигурантов дела пытался получить компенсацию морального вреда, но суд Московского района Минска весной 2018-го отказал. После этого было обращение в Комитет по правам человека ООН.

Осенью 2021-го Сергея Стрибульского задерживали по обвинению в участии в протестах.

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