Волынские депутаты — белорусам: Мы были вместе в битве под Оршей 2 1.04.2022, 19:56

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У украинцев и белорусов — один враг.

Украинские депутаты из Волыни обратились к белорусскому народу в связи с вероятностью присоединения армии Беларуси к войне в Украине на стороне России.

«Исторические судьбы Украины и Беларуси складывались по-разному, но у нашей независимости всегда был общий враг — имперская Москва. Неоднократно мы, украинцы и белорусы, наносили московским захватчикам опустошительные поражения, как в битве под Оршей в 1514 году. Стремясь поработить украинский и белорусский народы, Кремль использовал массовые репрессии, террор, русификацию, оккупацию... Все это мы с вами пережили», — отмечается в обращении.

Представители властей пограничной с Беларусью области призвали граждан Беларуси и белорусских солдат не допустить, чтобы их втянули в войну на стороне России.

«Россия всегда стремилась уничтожить вашу и нашу национальную идентичность, лишить Беларусь и Украину суверенитета и субъектности. Российские войска на территории Беларуси — это уже первый признак оккупации страны. Москва превращает Беларусь в плацдарм для военной агрессии против Украины. После провала блицкрига и огромных потерь Путин пытается заставить белорусов воевать на его стороне и гибнуть за его имперские бредни».

Депутаты Волынской областной рады призвали белорусский народ помнить свою славную историю и не верить московской пропаганде.

«Ваш враг — не украинцы, а путинский режим, который хочет построить новую тюрьму народов. Не позволяйте Москве вовлечь вас в военную авантюру. Не выполняйте преступные приказы и не участвуйте в агрессии против Украины, делайте все возможное, чтобы показать, что белорусы против этой войны. Не жертвуйте жизнью своих детей, мужей и родителей! Помните, украинцы будут защищать свою землю и уничтожать тех, кто пришел с войной».

Депутаты областной рады также призвали граждан Беларуси присоединяться к тем своим соотечественникам, которые стоят рука об руку с украинцами в войне с московским агрессором.

«Это наша общая борьба с вечным врагом, в которой мы должны победить и навсегда сломать костяк московскому империализму. Верим, что вы услышите наши призывы и сделаете правильный выбор. Знаем, что победим общего врага и обретем мир, стабильность, безопасность и независимость для наших стран, для единой и свободной Европы. Свободная Беларусь невозможна без свободной суверенной Украины. Будущее Беларуси решается на территории Украины! Слава Украине! Жыве Беларусь!» — написали депутаты Волынской областной рады в своем обращении.

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