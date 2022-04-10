Ученые установили происхождение Астерикса и Обеликса 3 10.04.2022, 9:44

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Новая работа опровергает традиционные представления о том, откуда пришли галлы.

Железный век на территории современной Франции — предмет многих научных дискуссий. Дело в том, что галлов, населявших тогда эти земли, регулярно представляют как прямых предков современных французов. Галлы — это кельтские племена, которые, по одной из гипотез, пришли в Европу из Причерноморья. Вторая гипотеза говорит об их автохтонном происхождении на территории между Рейном и Дунаем. Впрочем, и в ее рамках древние предки кельтов все равно пришли с востока.

Галлами кельтов, заселивших территорию современной Франции, назвали римляне, которые столкнулись с ними в IV веке до нашей эры. Тогда племена под командованием вождя Бренна выступили против Римской республики настолько успешно, что разграбили Рим. И даже после ее завоевания Цезарем Галлия на протяжении веков оставалась большой проблемой для римских правителей.

В последнее время появилось значительное число научных работ, в которых сообщества железного века описывают через материальную культуру и погребальную практику, — и авторы этих работ часто говорят, что племена галлов были сильно разобщены, имели разные культуры и вообще не совсем родственники.

Французские ученые под руководством Клэр-Элиз Фишер (Claire-Elise Fischer) провели генетический анализ останков 49 человек, датированных бронзовым и железным веками. Образцы взяли из захоронений, находящихся в разных регионах современной Франции. Результаты представлены в работе, опубликованной в журнале iScience.

Сравнение генома людей железного века с людьми бронзового века важно вот по какой причине. Традиционно с галлами связывают распространение на запад Европы гальштатской культуры, которую принято относить к железному веку. Но уже достаточно давно археологические находки изменили представления о гальштате, и стало ясно, что первые два его периода (A и В — по периодизации, сделанной немецким археологом Рейнеке в начале XX века) относятся к эпохе бронзы.

Исследователи рассматривали три популяции как предков галлов: западноевропейских охотников-собирателей времен до неолита, ранних неолитических земледельцев, а также степняков-причерноморцев, чьи гены были принесены на запад Европы представителями культуры колоколовидных кубков.

Ученые не нашли существенных различий по последним двум компонентам между популяциями бронзового и железного веков с юга и севера современной Франции. В то же время они существуют на региональном уровне — но только у людей железного века.

Иными словами, анализ показал отсутствие капитального генетического разрыва между группами бронзового и железного веков. При этом образцы, относящиеся к железному веку, имеют заметные региональные отличия.

В геноме людей, живших на севере Галлии, нашли гены, характерные для населения Британии. А в образцах с юга — гены, типичные для иберийцев. Интересно, что археологические находки подтверждают такую связь с соседями. Например, захоронения на севере похожи на типичные для Британии (так называемые круглые дома).

Несмотря на такие региональные вариации, исследователи пришли к выводу, что значительных притоков «посторонних» генов не было и переход от бронзы к железу галльские племена осуществили самостоятельно, вопреки более ранним гипотезам. Они связывают этот культурный переход с прогрессивными местными экономическими изменениями, а не с массовым притоком аллохтонных (внешних по происхождению) групп.

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Новое исследование генома жителей северного архипелага показало, что миграция населения на островах шла не совсем так, как на континенте или в Британии.

К сожалению, авторы работы никак не комментируют тот факт, что оружие и предметы материальной культуры, типичные для Галлии раннего железного века, сперва появляются к востоку от нее, постепенно продвигаясь от территории современной Чехии на запад.

Работа интересна тем, что впервые установлена генетическая однородность среди региональных групп, характеризующихся различными археологическими культурами. Эта геномная гомогенизация, по-видимому, связана с мобильностью людей между регионами, а также с притоком генов из Британии и Иберии.

Таким образом, результаты в целом подтверждают происхождение современных французов от галлов и их предков, причем вплоть до бронзового века.

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