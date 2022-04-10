Сингапурские ученые создали «многоразовую» бумагу из пыльцы растений 1 10.04.2022, 11:30

1,514

На гипоаллергенном материале можно печатать с помощью обычного принтера, а потом стереть изображение.

Несмотря на повсеместное распространение компьютеров и электронного документооборота, человечество по-прежнему расходует колоссальные количества бумаги, для изготовления которой требуется древесина. Поэтому многие инженеры и ученые ищут технологии создания альтернативных материалов, в том числе с возможностью «перезаписи». Новую такую «бумагу» представили недавно разработчики Наньянского технологического университета в Сингапуре.

По словам ученых, производство инновационного материала, в отличие от обычной бумаги, практически безвредно для окружающей среды: она подходит для стандартной полноцветной печати, а использовать ее повторно можно до восьми раз. Авторы уже подали заявку на получение международного патента. Статья с описанием новой технологии опубликована в журнале Advanced Materials.

Стоит напомнить, что традиционно бумагу изготавливают из целлюлозы, которую получают из древесины и растительных волокон. На эти цели уходит до 40 процентов всей древесины, которая торгуется на мировых рынках, в результате производство бумаги вносит заметный вклад в уничтожение лесов. Кроме того, процесс, включая отбеливание, требует высоких температур и применения небезвредных для людей и природы химических веществ.

Поэтому ученые из Сингапура обратились к растительному продукту, который возобновляется естественным образом, быстро и без ущерба для растительности, — пыльце. Лишние компоненты из нее удаляют щелочью и растворителями, так что в материале не остается никаких молекул, способных вызывать аллергию. Материал промывается деионизированной водой и отливается в формы для высушивания на воздухе и получения плоских листов толщиной всего 0,03 миллиметра. Наконец, они обмакиваются в уксусную кислоту, реагирующую с внешним слоем материала и препятствующую впитыванию влаги.

Новая технология печати сделала бумагу «интерактивной»

Нанесение омнифобного покрытия и гибкой электроники превращает обычный бумажный лист в музыкальный плеер или любое другое нужное устройство.

Разработчики продемонстрировали такую «бумагу» в действии, распечатав на ней репродукцию «Подсолнухов» Ван Гога с помощью стандартного лазерного принтера. Тонер держится на ней не хуже, чем на обычной, хотя цветопередача нарушается — впрочем, эту проблему можно легко обойти дополнительной калибровкой принтера.

Чтобы удалить краску, лист достаточно на пару минут поместить в слабощелочной раствор и высушить. После этого «бумагу» можно использовать повторно: эксперименты показали, что она выдерживает до восьми циклов печати без потери структурной целостности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».