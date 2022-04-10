Как будет происходить дефолт и арест имущества Беларуси 6 10.04.2022, 15:16

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Платить по госдолгу рублями не выйдет.

Попытка платить по госдолгу белорусскими рублями приведет к дефолту и аресту имущества Беларуси за рубежом.

Белорусские власти заявили, что с некоторыми кредиторами станут рассчитываться белорусскими рублями. Среди них Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк. Якобы из-за санкций нельзя иначе.

Однако кредиторов никакие ограничения не волнуют.

«Еврорадио» узнало, почему идея правительства провальная и как у Беларуси могут забирать имущество за долги.

Схема правительства не будет работать, поскольку в договоре указана валюта расчета, говорит руководитель проекта «Кошт Урада» Владимир Ковалкин.

— Платеж в белорусских рублях не будет признан юридически платежом. И пройдет ли он — тоже большой вопрос. Скорее всего, банк-корреспондент вернет платеж назад.

Сторону контракта не будут интересовать проблемы Беларуси, связанные с расчетами. Условно говоря, если договор с МБРР или с ЕБРР, они не вводили санкций [на расчеты. — Еврорадио] в отношении Беларуси, это не их проблемы. Беларусь должна искать способы, как под санкциями совершить эту оплату. Это так работает, а не как-то иначе.

Среди последствий — дефолт, еще большая изоляция Беларуси и арест всего, до чего кредиторы смогут дотянуться. Поэтому попытка не объявлять дефолт, но и фактически не платить по долгам очень глупая, считают опрошенные эксперты.

— Дефолт наступит независимо от того, объявит Беларусь дефолт или нет. Если обязательства не исполняются более 30 дней, это дефолт. Он происходит фактически, — говорит Владимир Ковалкин. — Дальше возникает процедура сродни процедуре банкротства. Поскольку контрагент платить не может, другая сторона вправе обратиться в суд и потребовать взыскать эти деньги разными способами.

Все, чем владеет Беларусь за пределами Беларуси и, может быть, России, может быть арестовано без всяких санкций. Не нужно запускать сложные процедуры и Байдену собирать Конгресс. Здесь просто судья изучил документы, вынес решение арестовать имущество, и процедура пошла. Если правительства России и Беларуси думают, что придумали какую-то новую хитрую схему, то на самом деле они сами себе злые Буратино.

У Беларуси есть что отобрать, если дойдет до дефолта. Это могут быть поезда с калийными удобрениями, доля Беларуси в калийном терминале в Литве, ЗВР на счетах вне Беларуси, представительства госкомпаний и любые другие активы.

Рационального объяснения идеи правительства эксперт не видит.

Возможно, это желание отомстить. Например, Лукашенко настолько возмущен сворачиванием кредитования ЖКХ, что заявил, что “не дай бог” кто-то станет рассчитываться с банками, которые прекратили подобные программы. Как раз многие проекты ЕБРР были связаны с ЖКХ. В апреле 2022 года банк полностью прекратил выделять деньги на новые проекты в Беларуси.

— Безусловно, это эмоциональная позиция, продиктованная, скорее, какой-то вселенской обидой на всех вокруг, — говорит Владимир Ковалкин.

Решение странное еще и потому, что объявлять дефолт на самом деле выгодно. Если у страны действительно не хватает средств, то объявление дефолта позволяет собрать клуб кредиторов, начать переговоры о том, чтобы пролонгировать долги и реструктурировать их. Такой подход избавит от принудительного изъятия имущества и лишних проблем с кредиторами. Репутационные потери в случае официального объявления дефолта и реализации идеи белорусского правительства совсем разные. Впрочем, не похоже, чтоб о репутации кто-то особо думал.

— Серьезные люди, если видят ситуацию, близкую к дефолту, запускают соответствующие юридические процедуры, ведут переговоры. А то, что пытается делать политическое руководство Беларуси и России, — это, конечно, несерьезно, — говорит Владимир Ковалкин.

По данным Минфина, в 2022 году Беларусь должна выплатить по долгам 10,46 млрд рублей. Из них 483 млн рублей — МБРР. О суммах для ЕБРР и СИБ не сообщается, однако есть статья расходов “другие долги”. На них выделено 81,5 млн рублей. Поскольку около 97% госдолга номинировано в иностранной валюте, из-за скачков курсов суммы в рублях к апрелю могут быть большими.

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