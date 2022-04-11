Российские солдаты украли из украинских домов на Черниговщине унитазы 29 11.04.2022, 9:52

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Санузел внутри дома стал для них культурным шоком.

По словам переживших оккупацию женщин в Черниговской области, для некоторых российских оккупантов настоящим шоком стало увидеть... унитаз, пишет unian.net.

Они расспрашивали людей, что это за чудо, а потом забрали их с собой, когда бежали от ВСУ.

«Они унитазы забирали. Унитазы! Заходит в дом - и говорит: «А что это такое?». А ему кто-то говорит: «Унитаз». «А что это такое?», Это эти долбни…», — рассказывает одна бабушка.

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