Российские солдаты украли из украинских домов на Черниговщине унитазы

Российские солдаты украли из украинских домов на Черниговщине унитазы29
- 11.04.2022, 9:52
- 9,690
Санузел внутри дома стал для них культурным шоком.
По словам переживших оккупацию женщин в Черниговской области, для некоторых российских оккупантов настоящим шоком стало увидеть... унитаз, пишет unian.net.
Они расспрашивали людей, что это за чудо, а потом забрали их с собой, когда бежали от ВСУ.
«Они унитазы забирали. Унитазы! Заходит в дом - и говорит: «А что это такое?». А ему кто-то говорит: «Унитаз». «А что это такое?», Это эти долбни…», — рассказывает одна бабушка.