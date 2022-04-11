Количество фур, следующих из Беларуси в страны ЕС, уменьшилось в три раза 2 11.04.2022, 11:29

Трафик на границе c ЕС значительно сократился после введения санкций против белорусских и российских грузоперевозчиков.

Количество фур, следующих в страны ЕС, уменьшилось в три раза после введения запрета для белорусских и российских транспортных компаний на перевозку грузов по странам Евросоюза, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Вместе с тем, на въезд в Латвию и Литву по-прежнему фиксируется скопление большегрузов.

В пункте пропуска Урбаны стоят 70 фур, в Котловке — 340, в Каменном логе — 110, в Беняконях — более 200. На польском направлении очередей нет, свидетельствуют данные суточного мониторинга ГПК на 10.00 11 апреля.

Напомним, Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки для белорусских компаний. Ограничение введено в рамках пятого пакета санкций против России и Беларуси. Исключением станет перевозка почты, потому что это универсальная международная услуга, и перевозки грузов для гуманитарных целей.

Грузоперевозчикам, которые находились на территории ЕС до 9 апреля, позволят доставить груз, который они уже везут, и вернуться на территорию Беларуси до 16 апреля.

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