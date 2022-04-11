Самолет Минск — Ташкент экстренно сел в «Домодедово»3
- 11.04.2022, 17:15
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Поступило сообщение о минировании.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Минск — Ташкент, приземлился в «Домодедово». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, поступило анонимное сообщение о минировании. Экипаж принял решение совершить посадку в московском аэропорте.
Самолет проверяют на предмет наличия взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Также проводятся следственные мероприятия.
Согласно данным сервиса Flighradar24, борт, выполнявший рейс HY710, вылетел из Минска в 13:15. Он развернулся в небе над Рязанской областью России и пошел на посадку в аэропорт «Домодедово» под Москвой.