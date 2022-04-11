Что известно о задержанной белоруске, написавшей антивоенное письмо 4 11.04.2022, 18:04

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Людмила Романович

Она призывала режим Лукашенко не принимать участие в военных действиях в Украине.

В начале марта жительница Малориты Людмила Романович оставила антивоенное обращение на сайте администрации Лукашенко, до этого она обращалась в Следственный комитет по поводу его интервью Дмитрию Гордону. В конце марта женщину задержали по уголовной статье «Оскорбление диктатора». О том, что происходило и какую позицию занимала Людмила, zerkalo.io поговорил с ее близкими.

Людмиле Романович 57 лет. У нее двое взрослых детей — дочь и сын.

— Сама она родом из Пинского района, выросла в деревне недалеко от границы с Украиной, — говорят близкие женщины. — В Малориту приехала лет 15 назад. Работала ведущим инженером на «Малоритская ПМК-20». Она, кажется, всегда занимала активную гражданскую позицию. Является членом партии БНФ и активисткой движения «За свободу». Последние годы она на пенсии.

В свое время женщина баллотировалась в депутаты Малоритского районного Совета, была лидером профсоюзной организации ПМК. Также по словам близких женщины, она занимается популяризацией творчества местных поэтом и мастеров. Да и сама вышивает, делает различные украшения и шкатулки.

Обратилась в Следственный комитет по поводу интервью Лукашенко Дмитрию Гордону

После президентских выборов в 2020 года участвовала в акциях протеста в Малорите. 23 октября 2020 года ее задержали в Бресте якобы за участие в несанкционированном митинге. Но через трое суток отпустили.

— Административное дело до суда так и не дошло. Когда ее задерживали, никаких акций не было, — говорят близкие. — Дело ей так нормально и не показали: то оно было не сшито правильно, то листов каких-то не хватало. Она писала заявления и в милицию, и в прокуратуру, но так все и осталось.

В начале января этого года Людмила написала письмо в Следственный комитет Беларуси. Что в нем было точно, близкие женщины не знают. Говорят, речь шла об интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое он дал в начале августа 2020. Почему она вспомнила об этом интервью именно сейчас, непонятно.

— В письме она говорила что-то о вранье, — объясняют наши собеседники. — Ей даже пришел ответ из СК. Людмила назвала его «лухтой», поэтому ответ выбросила. Говорила, мол, лучше бы написала все свои мысли где-то в соцсетях. Но об обращении в СК она не жалела.

Тогда вопросов к письму Романович у следователей не возникло.

«Я супраць любой вайны наогул. А вайна з Украінай проста не дапушчальная»

В начале марта жительница Малориты отправила антивоенное обращение на сайт администрации Лукашенко.

— Знаете, мы полешуки. У нас здесь и говор свой, и тесные связи с соседними украинскими селами, мы даже думаем одинаково. Настроения здесь в большей степени антивоенные. И Людмила высказывала такую позицию, — говорят ее близкие.

В своем интернет-обращении Людмила написала о том, что против войны в соседней стране и о том, что Беларусь не должна принимать участие в военных действиях в Украине

Текст обращения приводят брестские правозащитники:

«Я, грамадзянка Рэспублікі Беларусь — палешучка. Нарадзілася ў 5 км ад украінскай мяжы, жыву ў 15 км ад украінскай мяжы. Усё жыццё гавару на дыялекце ўкраінскай мовы. З задавальненнем карыстаюся беларускай.

Я бачу тую нябяспеку, у якую нас утравіў Пуцін са сваімі войскамі. Мы не можам прымаць у гэтым удзел. Краіна Беларусь — не чый там дачны участак: каго хачу, таго і запрашаю на шашлыкі. Я патрабую прыбраць чужую армію з Беларусі!

Украінцы нам не чужыя. А такім, як я і спадар Лукашэнка, варта падумаць, колькі ў нас украінскай крыві. Мне сорамна за тое, што з нашай зямлі ляцяць ракеты ў бок мірных людзей ва Украіне.

Мне страшна, што беларускія сыны могуць быць пасланыя ў мясарубку. Палешук не павінен забіваць палешука з другога боку мяжы. Палешукі з украінскага боку не павінны лічыць беларускіх палешукоў забойцамі. Нам няма чаго дзяліць з украінцамі.

У нас у кожнага ёсць свой кавалак зямлі. Мы ганарыліся добрасуседскімі адносінамі. Спадар Лукашэнка пра тое не стамляўся гаварыць. Хачу каб спадар Лукашэнка успомніў як ён абяцаў украінцам, што ніколі з боку Беларусі да іх ніхто не прыйдзе са зброяй. Мы не бандыты. Нашы дзеці не акупанты.

Я хачу, каб маё патрабаванне і погляды былі пачуты і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ў Беларусі, і ва Украіне. Я супраць любой вайны наогул. А вайна з Украінай проста не дапушчальная. Я з імі адной крыві. Адной культуры і адной мовы».

А 22 марта Людмилу задержали. Якобы она публично оскорбила «президента».

— Как доказательство — то самое письмо в Следственный комитет. То есть получается так: обращение прочитал какой-то определенный круг людей — секретари, наверное, следователи, кто-то еще и таким образом письмо стало публичным оскорблением. Четвертого апреля у Людмилы дома провели обыск. Сейчас она находится в СИЗО в Бресте, — заключают близкие женщины.

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