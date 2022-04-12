В Светлогорске остановился целлюлозный комбинат 2 12.04.2022, 10:32

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На местном предприятии отказались начислять дивиденды.

Производство сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК остановлено на две недели. А на предприятии отказались начислять дивиденды за прошлый год, сообщает «Беларусь за МКАДом».

30 марта состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК», на котором принято решение, что начисление дивидендов не производить, в связи с недостаточностью части прибыли для начисления минимальной обязательной части дивидендов.

C 11 по 24 апреля технологический поток по производству сульфатной беленой целлюлозы будет остановлен для проведения планового ремонта и технического обслуживания основного оборудования, сообщает корпоративный сайт ЦКК.

Предыдущие плановые и внеплановые паузы в работе технологической линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, как правило, сопровождались выбросами дурнопахнущих газов. Если ветер при этом дул в сторону Светлогорска, город накрывало удушливым смрадом.

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