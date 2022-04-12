закрыть
12 апреля 2022, вторник, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Светлогорске остановился целлюлозный комбинат

2
  • 12.04.2022, 10:32
  • 13,302
В Светлогорске остановился целлюлозный комбинат

На местном предприятии отказались начислять дивиденды.

Производство сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК остановлено на две недели. А на предприятии отказались начислять дивиденды за прошлый год, сообщает «Беларусь за МКАДом».

30 марта состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК», на котором принято решение, что начисление дивидендов не производить, в связи с недостаточностью части прибыли для начисления минимальной обязательной части дивидендов.

C 11 по 24 апреля технологический поток по производству сульфатной беленой целлюлозы будет остановлен для проведения планового ремонта и технического обслуживания основного оборудования, сообщает корпоративный сайт ЦКК.

Предыдущие плановые и внеплановые паузы в работе технологической линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, как правило, сопровождались выбросами дурнопахнущих газов. Если ветер при этом дул в сторону Светлогорска, город накрывало удушливым смрадом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип