Экс-глава Нацбанка прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 25% 12.04.2022, 12:55

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Белорусам стоит приготовиться к серьезному росту цен.

За месяц инфляция выросла на 6,1%, в годовом исчислении – почти на 16%. Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2022 года (по сравнению с февралем 2022) составил 106,1%, по сравнению с декабрем 2021-го – 109,4%, сообщает Белстат.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем составил 107%, с декабрем 2021 года109,3%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в нынешнем марте по сравнению с мартом прошлогодним составил 115,9%.

Годовая инфляция в 15,9% – это много или мало? Какие факторы привели к росту цен?

Об этом сайт «Свободные новости» спросил бывшего главу Национального банка Станислава Богданкевича.

– Двухзначная величина инфляции – всегда много и плохо. Инфляция 15% – уже плохо, но в годовом выражении она будет еще выше.

– Какие факторы сказались на росте инфляции?

— Обычно она определяется соотношением наличной денежной массы с предложением товаров; если денег много (откуда-то стало много белорусских денег), то цены повышаются. Ценообразование в основном у нас рыночное. Администрирование ограничено – оно завязано только на самые необходимые виды товаров.

Инфляцией в рыночной экономике занимаются центробанки, которые регулируют этот процесс через денежный объем. Когда денег больше, чем товаров, то цены растут, чтобы сбалансировать денежную и товарную массу.

У нас в последнее время ведь Каллаур отвечает за все это. Я смотрел сайт Национального банка: денежная масса как будто не растет. Это значит, что сокращается товарная масса. А товары в широком смысле – это в том числе и услуги. И раз денег больше, чем стоимость услуг и товаров, то повышают цены на первый сегмент – на жилье, например, на электроэнергию и так далее.

Но это все теория, на практике сложнее. Когда предложение недостаточное, а спрос большой, то цены растут; когда на рынке излишек товаров, а денег у покупателей больше не становится, то цены должны снижаться по идее (смеется). В рынке всегда идет сопоставление товарной массы и денежной массы.

– Иначе говоря, вы подозреваете, что Нацбанк включил печатный станок?

– Кто его знает… Может, включили печатный станок, а может, товаров стало меньше – их вывозят. Я смотрю, экспорт увеличился. В таком случае магазины могут пустеть.

Факторов предостаточно. Но я думаю, что некоторые связаны именно с ростом экспорта. В таком случае сужается возможность создать на белорусском рынке излишек товаров, что привело бы к необходимости не увеличивать цены в магазинах. А если Нацбанк включил печатный станок и в виде кредитов дает больше, чем надо, то денежная масса растет. А следом за ними – и цены.

– По темпам инфляции за прошедшие месяцы можно прогнозировать дальнейшую инфляцию?

– В России, как планируется, цены вырастут больше чем на 25% – до 30%. А мы ведь недалеко ушли от России: у нас единые рыночное пространство, поэтому интуитивно можно предположить, что и в Беларуси инфляция составит более 25% в годовом исчислении. Если по состоянию на март инфляция составила 15%, то по итогам года она будет еще выше.

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