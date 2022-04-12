Раскрыт секрет «космического» кинжала Тутанхамона 3 12.04.2022, 14:39

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Находка озадачила ученых, так как железный век начался спустя столетие после смерти фараона.

Группа ученых из Японии и Египта изучила кинжал из метеоритного железа, найденный в гробнице Тутанхамона, и раскрыла тайну его изготовления. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на статью в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Отмечается, что 35-сантиметровый железный кинжал был обнаружен археологами в погребальной камере Тутанхамона в Долине Царей в 1920-х годах. Находка озадачила ученых, так как железный век начался спустя столетие после смерти фараона и на тот момент люди еще не владели нужными технологиями.

Как предположили археологи, лезвие кинжала было изготовлено из метеорита, найденного где-то поблизости. Люди ковали множество орудий из метеоритного железа за тысячи лет до широкого распространения знаний о металлургии. Такие вещи очень высоко ценились как в Египте, так и за его пределами.

Исследование 2016 года подтвердило метеоритное происхождение железа кинжала, однако остались вопросы по технологии его изготовления.

Изучив структуру лезвия на микроскопическом уровне с помощью рентгеновского сканирования, специалисты выявили содержащиеся в нем конкреции железа, никеля, марганца и кобальта. В почерневших пятнах на лезвии нашли также серу, хлор, кальций и цинк.

Распределение химических элементов указало на то, что кинжал изготовили из октаэдрита – самого распространенного класса железных метеоритов.

Присутствие сульфида железа, а также характерный тонкий узор на клинке указывают на то, что он был выкован при относительно низкой температуре – менее 950°C.

Так как химический анализ не позволял выявить место изготовления кинжала, ученые сумели установить его с помощью серии табличек возрастом 3400 лет, известных как Амарнский архив.

Они обнаружили записи о некоем железном кинжале в золотых ножнах, который был подарен Аменхотепу III, деду Тутанхамона, королем Митанни, области в Анатолии, когда фараон женился на его дочери.

Это позволяет предположить, что метеорит мог приземлиться на территории современной Сирии.

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