В английском сленговом словаре появилось новое слово – ukrained 2 12.04.2022, 19:09

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Что оно значит.

В связи с полномасштабной войной России против Украины в английском сленговом онлайн-словаре Urban Dictionary появилось новое слово – ukrained. Слово было внесено в словарь еще 22 марта, но широко известно об этом стало только сейчас.

Значение этого глагола составители словаря описывают так: "Когда ты Россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение глобального масштаба".

Также пользователи словаря предлагают и свои варианты толкований нового слова.

"Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться к своему мирному соседу и в конечном счете получает такой удар, что ее экономика возвращается в каменный век", – говорится в одном из вариантов.

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