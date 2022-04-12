В английском сленговом словаре появилось новое слово – ukrained

В английском сленговом словаре появилось новое слово – ukrained2
- 12.04.2022, 19:09
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Что оно значит.
В связи с полномасштабной войной России против Украины в английском сленговом онлайн-словаре Urban Dictionary появилось новое слово – ukrained. Слово было внесено в словарь еще 22 марта, но широко известно об этом стало только сейчас.
Значение этого глагола составители словаря описывают так: "Когда ты Россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение глобального масштаба".
Также пользователи словаря предлагают и свои варианты толкований нового слова.
"Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться к своему мирному соседу и в конечном счете получает такой удар, что ее экономика возвращается в каменный век", – говорится в одном из вариантов.
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