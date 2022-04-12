Температура на Нептуне начала резко колебаться 1 12.04.2022, 20:32

Температура поднялась на 11°C.

Астрономы 17 лет наблюдали за температурой Нептуна и обнаружили, что она неожиданно упала, а затем резко поднялась в районе южного полюса. Почему это произошло, ученые не знают, пишет SciTechDaily.

Один год на Нептуне длится 165 земных лет. Времена года меняются примерно каждые 40 лет.

В 2005 году в южное полушарие Нептуна пришло лето. С 2003 по 2018 год средняя глобальная температура планеты снизилась на 8 °C. Это подтвердил анализ сотни тепловых инфракрасных снимков Нептуна, сделанных в тот период.

«Это изменение очень неожиданно. Мы наблюдали за Нептуном в начале лета и ожидали, что температура будет медленно повышаться, а не падать», — заявил ведущий автор исследования Майкл Роман.

Но в последние два года наблюдений (2018-2020 гг.) астрономы зафиксировали резкое потепление южного полюса планеты — температура поднялась на 11 °C. Так быстро это еще не происходило на Нептуне.

Колебания температуры настолько неожиданные, что ученые не знают, как их объяснить. Есть версия, что изменения связаны со сменой сезонов, погодными условиями или вариациями солнечных потоков.

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