Ученые впервые создали искусственную нервную клетку 2 13.04.2022, 11:08

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Фото: Thor Balkhed

Как это можно будет использовать в будущем?

Ученые из лаборатории органической электроники шведского Линчепингского университета не только создали искусственную нервную клетку и синапс, но и успешно встроили их в живое растение. Как нейрон, так и синапс были созданы из напечатанных электрохимических транзисторов, пишет «Вокруг света. Украина».

Искусственную клетку подсоединили к хищному растению Венерина мухоловка. Электронные импульсы из искусственного нерва смогли заставить листья растения закрыться, хотя ни одна муха не залетела в ловушку. Органические полупроводники могут передавать как электроны, так и ионы, а следовательно имитировать основанный на ионах механизм генерации импульса растениями.

Ученые выбрали именно Венерину мухоловку потому, что так они смогли четко показать, как возможно управлять биологическими системами с помощью искусственных органических систем.

Как была создана искусственная нервная клетка?

В 2018 году исследовательская группа из Линчепингского университета стала первой, кто разработал печатные органические электрохимические схемы. Они состояли из полимеров, которые могли передавать отрицательные и положительные заряды. И это открыло дорогу к созданию органических электрохимических транзисторов. Эти транзисторы можно было создавать с помощью печатного пресса на тонкой пластиковой пленке. После чего с помощью распечатанных транзисторов были воссозданы нейроны и синапсы биологических систем.

Искусственные нервные клетки могут быть использованы в чувствительных человеческих протезах, имплантах для облегчения симптомов тяжелых неврологических заболеваний, а также в робототехнике.

По словам ученых, органические полупроводники имеют множество преимуществ — они биосовместимы, биоразлагаемы, мягкие и подвижные. Им требуется очень малое количество электричества для работы, что полностью безопасно как для растений, так и для позвоночных.

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