Белорусы массово переходят на наличные деньги 3 13.04.2022, 11:35

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Население не доверяет банкам.

Белорусы переходят в кэш, считают журналисты издания banki24.by. Они заметили, что "по итогам марта средние остатки наличных денег в обороте достигли рекордных 5,447 млрд рублей". Рост по сравнению с февралем составил рекордную величину – 633,6 млн рублей. Для сравнения год назад, в марте 2021 года, прирост кэша за месяц составил 74,4 млн рублей, а в марте 2020-го прироста вообще не было, было сокращение на 13,5 млн рублей.

Автор статьи предполагает, что уйти в кэш белорусов заставила финансовые последствия войны в Украине: корректировка курсов рубля, ажиотажный спрос на товары длительного пользования и массовая продажа наличной валюты. В марте белорусы продали на 368,8 млн долларов больше наличной валюты, чем купили. Был побит рекорд 2016 года.

Сократились вклады — и рублевые, и валютные. Рублевые — незначительно (на 31,4 млн рублей), валютные — существенно (на 547,1 млн долларов).

За год (март к марту) наличная денежная масса увеличилась на 27,8%. Для сравнения, в феврале прирост составил +14,9%, в январе – +14,4%. Зато депозиты в валюте сократились к уровню марта 2021 года на 8%.

И еще один интересный факт от журналистов издания. Больше всего валюты белорусы держали на счетах в банках в октябре 2015 года. С тех пор объем валютных вкладов сократился на 4,051 млрд долларов — то есть с тех пор белорусы забрали из банков более половины своих валютных вкладов.

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