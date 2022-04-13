Великобритания вслед за ЕС запретит импорт стали и железа из России 1 13.04.2022, 15:53

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Под запрет попадет и экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

Великобритания с 14 апреля намерена ввести запрет на ввоз из России стали и железа, а также на экспорт квантовых технологий и передовых материалов, сообщается на сайте британского правительства.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

В сообщении говорится, что соответствующее предложение будет передано на рассмотрение британского парламента в четверг, 14 апреля. Оно также предусматривает запрет на экспорт предметов роскоши.

Великобритания решила запретить поставки стали и железа из России вслед за Евросоюзом. Объединение ввело такой запрет в середине марта. Под ограничения в том числе попали изделия из нелегированной стали, металлические листы, арматура и трубы.

Ранее 13 апреля Великобритания также объявила о новых санкциях против 206 российских граждан и компаний. Среди тех, против кого ввели ограничения, — бизнесмен и акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, вице-президент Газпромбанка и экс-глава РФС Сергей Фурсенко и другие. Под санкции также попал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и ряд «чиновников» «ДНР» и «ЛНР».

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