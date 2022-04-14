Невзоров: Украина приняла на себя жуткий удар путинизма, который предназначался Европе 14 14.04.2022, 19:12

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Судьба мира, Европы, России – целиком зависит от одной страны – Украины.

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман заявил, что Европе пока что удается избежать войны только благодаря Украине.

"Я объясняю европейцам на всех их телеканалах: ребята, поймите, что сейчас Украина приняла на себя удар, который предназначался вам. Если бы дело обстояло по-другому, и путинская армия, как нож сквозь масло, победоносно прошла бы Украину, зря вы думаете, что она остановилась бы в Польше или дальше. Этот чудовищный марш продолжался бы. Украина приняла этот жуткий удар путинизма, причем уже смогла наполовину его отразить", – подчеркнул Невзоров.

Он считает, что впереди еще серьезные бои, поскольку президент РФ Владимир Путин понимает, что проигранная война – это его конец, и поэтому "будет сражаться за свою жизнь".

"Судьба мира, Европы, России – целиком зависит от одной страны – Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо – это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше", – резюмировал Невзоров.

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