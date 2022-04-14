В Севастополь привезли 14 моряков подбитого крейсера «Москва»4
- 14.04.2022, 20:25
- 6,766
Судьба почти 500 других - неизвестна.
В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков, среди которых и начальник медицинской службы корабля. Отмечается, что судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.
Сообщается, что военнослужащие прибыли к причалу на катере, где их уже ждали кареты скорой помощи.
"Около 10:00 14 апреля 2022 года с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля", - сообщил журналист.
Ранее мы сообщали, что украинцы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру "Москва".