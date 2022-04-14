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Глава МИД Латвии призвал граждан не использовать безвиз для поездок в Беларусь

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  • 14.04.2022, 21:07
  • 5,406
Глава МИД Латвии призвал граждан не использовать безвиз для поездок в Беларусь

Это опасно.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны

воздержаться от поездок по безвизовому режиму в Беларусь.

«Хотя режим Лукашенко и ввел безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы, посещающих республику Беларусь, мы призываем наших граждан не посещать Беларусь! Это опасно!» — написал он в Твиттере.

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии для посещения родственников на время Пасхальных праздников с 15 апреля по 15 мая.

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