Глава МИД Латвии призвал граждан не использовать безвиз для поездок в Беларусь

Глава МИД Латвии призвал граждан не использовать безвиз для поездок в Беларусь3
- 14.04.2022, 21:07
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Это опасно.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны
воздержаться от поездок по безвизовому режиму в Беларусь.
«Хотя режим Лукашенко и ввел безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы, посещающих республику Беларусь, мы призываем наших граждан не посещать Беларусь! Это опасно!» — написал он в Твиттере.
Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии для посещения родственников на время Пасхальных праздников с 15 апреля по 15 мая.
🔴Lai arī Lukašenko režīms ir ieviesis bezvīzu režīmu Latvijas un Lietuvas valstspiederīgajiem Baltkrievijas Republikas apmeklējumam, aicinām mūsu valstspiederīgos neapmeklēt Baltkrieviju! Tas nav droši!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 14, 2022