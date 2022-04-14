Макей умоляет ЕС спасти режим Лукашенко 48 14.04.2022, 23:07

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Санкции не работают.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк изложил текст письма, которое Владимир Макей 6 апреля направил странам Евросоюза. Макей называет фальсификацию выборов и правовой дефолт в стране «несчастливой чередой событий» и призывает к возобновлению диалога.

«Несчастливая череда событий, произошедшая после 2020 года, привела Беларусь и ЕС почти в Ледниковый период», — пишет Макей.

Макей обещает, что «Беларусь не будет втянута в войну». И предлагает: «Давайте используем дипломатический инструментарий, чтобы возобновить диалог, который есть единственным способом, чтобы найти дорогу вперед в любых обстоятельствах».

Макей в своем письме напоминает о 30-летии с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Евросоюзом и отмечает, что и раньше Беларусь и ЕС проходили разные периоды в своих взаимоотношениях. Но при этом смогли достичь многого, особенно в 2016-2019 годах: развивалось торговое сотрудничество, был ослаблен визовый режим, работали трансграничные программы и прочее.

«Неужели все эти взаимные достижения в прошлом?» — спрашивает Макей. «Несчастливая череда событий, произошедшая с 2020 года, вернула Беларусь и ЕС практически в «ледниковый период», — пишет он, добавляя, что на границе между нами выросла новая «Берлинская стена».

По его словам, введенные ЕС санкции «бьют по обычным людям«, а против Беларуси в рамках международных организаций начата »охота на ведьм».

«Если санкционная политика ЕС преследует цель «изменить поведение Беларуси», то, боюсь, приведет она только к тому, что все меньше ЕС будет в Беларуси. Неужели это в интересах кого-нибудь в Европе?» — спрашивает глава МИД.

По его словам, Беларусь много лет била тревогу по поводу того, что регион становится новой пороховой бочкой в Европе, но никого это не волновало, а теперь реальность оказалась «хуже самых диких кошмаров».

«Позвольте мне еще раз объяснить нашу позицию относительно горячего конфликта, который разворачивается у нас на пороге, — пишет Макей. — Мы категорически отвергаем любые инсинуации о том, что Беларусь как-то вовлечена в боевые действия в Украине. Беларусь не будет втянута в войну. Нам хватило войн за нашу историю».

В текущей ситуации, считает министр, всем нужно отказаться от обвинений и навешивания ярлыков, подстрекательной риторики и односторонних ограничений и переосмыслить парадигму будущих отношений Беларуси и Евросоюза и европейской безопасности.

«Давайте обратимся к дипломатическому инструментарию, чтобы возобновить диалог, который есть единственным способом, чтобы найти дорогу вперед в любых обстоятельствах. Надеюсь, мудрость, прагматизм, поддержка суверенитета и независимости всех стран Европы, в том числе Беларуси, и желание сохранить мир и процветание для всех будут направлять нас в этих усилиях», — подытоживает Макей.

Письмо выглядит как предложение Европе втянуться в новый диалог. В самом письме ничего не говорится о том, останутся ли российские войска на территории Беларуси и будут ли освобождены и реабилитированы тысячи политзаключенных.

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