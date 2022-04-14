На Донбассе украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их вооружение 1 14.04.2022, 23:19

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Фото: AFP

Потери за сутки.

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

14 апреля украинские защитники уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.

Согласно сообщению оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска совершили четыре атаки, продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили 30 человек личного состава, два танка, один гусеничный вездеход-тягач, одну артиллерийскую систему.

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