На Донбассе украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их вооружение

На Донбассе украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их вооружение1
- 14.04.2022, 23:19
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Потери за сутки.
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
14 апреля украинские защитники уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.
Согласно сообщению оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска совершили четыре атаки, продолжаются бои.
Украинские защитники уничтожили 30 человек личного состава, два танка, один гусеничный вездеход-тягач, одну артиллерийскую систему.