«Пленных привозили, я над ними издевался: и пальцы отрублю, и кисть отрублю!»5
- 15.04.2022, 13:49
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Русский изверг в телефонном разговоре похвастался пытками над военнопленными.
Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, в распоряжение СБУ попала шокирующая запись, где российский кат хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными.
"Пленных привозили, я над ними издевался... И пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орет!"- рассказывает захватчик.
"Признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда такой дикарь взялся?!".
А СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении.
Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Поэтому если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", - отметили в СБУ.