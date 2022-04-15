«Пленных привозили, я над ними издевался: и пальцы отрублю, и кисть отрублю!» 5 15.04.2022, 13:49

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Русский изверг в телефонном разговоре похвастался пытками над военнопленными.

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, в распоряжение СБУ попала шокирующая запись, где российский кат хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными.

"Пленных привозили, я над ними издевался... И пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орет!"- рассказывает захватчик.

"Признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда такой дикарь взялся?!".

А СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении.

Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Поэтому если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", - отметили в СБУ.

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