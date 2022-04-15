Директор литовского печатного центра задержана в Беларуси 3 15.04.2022, 21:32

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Алеся Буневич

Она была задержана около недели назад.

Задержанная неделю назад Алеся Буневич по предварительной информации обвиняется в "совершении акта терроризма группой лиц по предварительному сговору" (ч. 2 ст. 289 УК), сообщает afn.by.

По этом статье ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, сообщают правозащитники, допуская, что уголовное дело касается так называемых актов терроризма на Белорусской железной дороге.

Буневич была задержана около недели назад, когда она приехала в Беларусь на годовщину смерти матери.

Буневич живет в Вильнюсе, где руководит печатным центром и магазина-мастерской, где печатались вещи на белорусскую и украинскую тематику.

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